Уряд Франції пережив два вотуми недовіри

Уряд Себастьяна Лекорню у Франції пережив два вотуми від ультраправої партії "Національне об’єднання" та ультралівої "Нескорена Франція".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BFMTV.

Вотум недовіри, який винесла на голосування "Нескорена Франція" підтримали 256 депутатів з 288 необхідних.

Парламент також відхилив пропозицію "Національного об’єднання" про висловлення недовіри уряду. Резолюція отримала лише 142 голоси депутатів.

Провал голосування був очікуваним, адже соціалісти та республіканці в парламенті вирішили не підтримувати вотум недовіри уряду Лекорню.

Вотум недовіри планували висловити через підписання угоди ЄС з південноамериканським блоком МЕРКОСУР, попри опір з боку Франції.

Попри незгоду Парижа, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Через це ультраправа група в Європарламенті винесла вотум недовіри Єврокомісії.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.