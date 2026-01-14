Ультраправі в Європарламенті подали вотум недовіри Єврокомісії

Ультраправа група в Європейському парламенті "Патріоти за Європу" подала пропозицію про висловлення недовіри Європейській комісії через укладення угоди з блоком південноамериканських країн МЕРКОСУР.

Про це, як пише "Європейська правда", група повідомила на своїй сторінці в X.

"Патріоти за Європу" вимагають від Єврокомісії відповідальності за "одностороннє" укладення Угоди між ЄС і південноамериканським блоком МЕРКОСУР, яке відбулося "з явним нехтуванням Європейським парламентом, національними парламентами та мільйонами європейських фермерів".

У листі стверджують, що такий крок є ударом по продовольчій безпеці Європейського Союзу.

"Вона (угода – ред.) відкриває наші ринки для продуктів, які не відповідають європейським стандартам у сфері охорони навколишнього середовища, санітарії та добробуту тварин, піддаючи фермерів і сільські громади недобросовісній конкуренції з боку імпорту, виробленого в умовах, які були б незаконними в Європі", – зазначають політики.

"Патріоти за Європу" звинуватили Єврокомісію у "інституційних маневрах", які обходять національні процедури ратифікації угоди.

Ця спроба винесення вотуму недовіри стане четвертою для Єврокомісії на чолі з Урсулою фон дер Ляєн. Попередні три, дві з яких були ініційовані ультраправими, а одна – ультралівими, зазнали невдачі.

Нагадаємо, 9 січня посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

