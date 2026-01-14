Правительство Франции пережило два вотума недоверия

Правительство Себастьяна Лекорню во Франции пережило два вотума от ультраправой партии "Национальное объединение" и ультралевой "Непокоренная Франция".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

Вотум недоверия, вынесенный на голосование "Непокоренная Франция", поддержали 256 депутатов из 288 необходимых.

Парламент также отклонил предложение "Национального объединения" о выражении недоверия правительству. Резолюция получила только 142 голоса депутатов.

Провал голосования был ожидаем, ведь социалисты и республиканцы в парламенте решили не поддерживать вотум недоверия правительству Лекорню.

Вотум недоверия планировали выразить из-за подписания соглашения ЕС с южноамериканским блоком МЕРКОСУР, несмотря на сопротивление со стороны Франции.

Несмотря на несогласие Парижа, 9 января послы стран-членов ЕС дали зеленый свет подписанию соглашения с южноамериканским блоком МЕРКОСУР после более 25 лет переговоров.

Из-за этого ультраправая группа в Европарламенте вынесла вотум недоверия Еврокомиссии.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.