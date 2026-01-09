Посли країн ЄС дали зелене світло угоді з південноамериканськими країнами попри опір Франції

Посли країни-членів ЄС дали зелене світло підписанню угоди з південноамериканським блоком МЕРКОСУР після понад 25 років переговорів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euronews.

У п'ятницю кваліфікована більшість держав-членів ЄС (15 з 27 країн-членів блоку, що представляють 65% його населення. – Ред.) підтримала угоду з блоком МЕРКОСУР.

Франція, Польща, Австрія, Угорщина та Ірландія проголосували проти, тоді як Бельгія утрималася, повідомили дипломати, ознайомлені з перебігом голосування.

Це відкриває шлях для президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн підписати угоду з країнами блоку – Аргентиною, Бразилією, Парагваєм та Уругваєм – можливо, вже наступного тижня. Європейський парламент також повинен буде схвалити документ, перш ніж він набуде чинності.

Угода, запропонована фон дер Ляєн у грудні 2024 року, створить зону вільної торгівлі з населенням понад 700 мільйонів осіб. Європейські компанії отримають доступ до ринку з 280 мільйонами споживачів у Південній Америці, де вже працює близько 30 тисяч фірм ЄС.

Противники угоди, на чолі з Францією, критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Щоб переконати країни голосувати за угоду, Єврокомісія представила додаткові заходи для фермерів.

Додаткових гарантій домагалася прем'єрка Італії Мелоні. Зелене світло від Рима фактично забезпечило достатню кількість голосів для ухвалення угоди, підписання якої блокувалося через внутрішні розбіжності між країнами ЄС.