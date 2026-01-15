ЗМІ: Каллас сказала євродепутатам, що зараз "хороший момент", щоб почати пити

Глава дипломатії ЄС Кая Каллас у розмові з лідерами політичних груп у Європейському парламенті сказала, що, враховуючи поточну ситуацію у світі, зараз може бути "хороший момент" для того, щоб почати пити.

Про це Politico розповіли особи, які були присутні в залі, де проходила зустріч, повідомляє "Європейська правда".

За словами співрозмовників видання, Каллас сказала, що, хоча вона не є великою любителькою алкоголю, зараз, з огляду на події в світі, можливо, саме час почати.

Каллас сказала це після того, як провідні депутати Європарламенту почали вітати один одного з Новим роком. За словами присутніх, ті самі депутати додали, що через глобальні події цей рік не був таким вже й щасливим.

Коментарі Каллас пролунали на тлі побоювань, що президент США Дональд Трамп може захопити Гренландію, масових протестів проти ісламістського режиму в Ірані, операції США у Венесуелі, а також конфліктів в Україні і Газі, що тривають.

Нещодавно Каллас заявила, що Європа не відмовлятиметься від 80 років трансатлантичних відносин зі США, попри останні розбіжності, зокрема щодо Гренландії.

