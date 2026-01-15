СМИ: Каллас сказала евродепутатам, что сейчас "хороший момент", чтобы начать пить

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас в разговоре с лидерами политических групп в Европейском парламенте сказала, что, учитывая текущую ситуацию в мире, сейчас может быть "хороший момент" для того, чтобы начать пить.

Об этом Politico рассказали лица, присутствовавшие в зале, где проходила встреча, сообщает "Европейская правда".

По словам собеседников издания, Каллас сказала, что, хотя она не является большой любительницей алкоголя, сейчас, учитывая события в мире, возможно, самое время начать.

Каллас сказала это после того, как ведущие депутаты Европарламента начали поздравлять друг друга с Новым годом. По словам присутствующих, те же депутаты добавили, что из-за глобальных событий этот год не был таким уж счастливым.

Комментарии Каллас прозвучали на фоне опасений, что президент США Дональд Трамп может захватить Гренландию, массовых протестов против исламистского режима в Иране, операции США в Венесуэле, а также продолжающихся конфликтов в Украине и Газе.

Недавно Каллас заявила, что Европа не будет отказываться от 80 лет трансатлантических отношений с США, несмотря на последние разногласия, в частности по поводу Гренландии.

