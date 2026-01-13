Каллас про США: ми не відмовимося від 80 років трансатлантичних відносин

Глава європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що Європа не відмовлятиметься від 80 років трансатлантичних відносин зі США, попри останні розбіжності, зокрема щодо Гренландії.

Про це, як пише "Європейська правда", вона сказала на пресконференції з міністром оборони Німеччини у Берліні, повідомляє Європейська служба зовнішніх справ.

Каллас сказала, що Сполучені Штати залишаються "незамінним союзником" для ЄС, попри зміну відносин.

"Сполучені Штати є незамінним союзником, але також очевидно, що наші відносини не такі добрі, як раніше. У кожному альянсі бувають моменти відкритих розбіжностей, але Європа не відмовиться від 80 років трансатлантичних відносин", – заявила дипломатка.

Каллас додала, що Європа та США сильніші, коли діють разом проти спільних загроз.

На запитання про те, чи Європа готується до захоплення Штатами Гренландії, глава європейської дипломатії відповіла, що існують дискусії між державами-членами ЄС, зокрема з Данією, але їх не варто обговорювати публічно.

Нагадаємо, цього тижня у Вашингтоні відбудуться переговори представників Данії і США щодо Гренландії.

Як повідомлялося раніше, глава уряду Гренландії заявив, що його народ обирає Данію і НАТО, а не США.

Тим часом конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт під назвою "Анексія Гренландії та надання їй статусу штату".

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.