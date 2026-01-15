Сенат не зміг обмежити використання Трампом військ у Венесуелі

Республіканці в Сенаті США підтримали президента Дональда Трампа і заблокували резолюцію, яка забороняла б йому проводити військові операції у Венесуелі без згоди Конгресу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Цей захід пройшов процедурне голосування минулого тижня після того, як п'ять сенаторів-республіканців приєдналися до демократів у його підтримці, що стало приголомшливим ударом для Трампа після того, як він віддав наказ про операцію із захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро.

Голосування було розцінено як засудження операції у Венесуелі, яку він санкціонував, не повідомивши про це членів Сенатського комітету з питань збройних сил.

Трамп протягом декількох годин розкритикував республіканців, які підтримали резолюцію, а Білий дім розгорнув агресивну лобістську кампанію, щоб зірвати прийняття резолюції.

У середу сенатори-республіканці застосували процедурний маневр, позбавивши резолюцію її "привілейованого" статусу, який дозволив би прийняти її простою більшістю голосів, аргументуючи це тим, що правило не застосовується, оскільки воєнні дії не ведуться.

Це робить успіх у будь-якому остаточному голосуванні майже неможливим. Республіканці мають більшість у Сенаті (53 проти 47), а це означає, що демократів недостатньо, щоб подолати новий поріг у 60 голосів.

"Трамп стверджує, що його війна у Венесуелі є справедливою. Якщо це так, то чому він змушує свою партію використовувати процедурну схему, щоб уникнути дебатів і голосування в Конгресі на очах у американського народу?" – сказав демократ Тім Кейн.

Ініціатором резолюції виступив сенатор від штату Вірджинія заявивши, що вона має на меті підтвердити конституційне право Конгресу оголошувати війну.

Це зобов'язало б Трампа отримати схвалення Конгресу перед тим, як вживати подальших військових заходів у Венесуелі.

Двоє з п'яти республіканців, які підтримали її минулого тижня, зрештою змінили свою позицію після того, як отримали запевнення від державного секретаря Марко Рубіо, що подальших операцій не планується, і що Конгрес буде належним чином проконсультований, якщо ситуація зміниться.

Але навіть якби резолюція була схвалена Сенатом, вона мала б переважно символічне значення: вона майже напевно зазнала б поразки в контрольованій республіканцями Палаті представників, а для подолання вето Трампа була б потрібно дві третини в обох палатах.

Нещодавно міністр енергетики США Кріс Райт заявив, що адміністрація Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели та спрямовувати отримані кошти на відновлення економіки країни.

А Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів нафти, на яку накладено санкції.

