Сенат не смог ограничить использование Трампом войск в Венесуэле

Республиканцы в Сенате США поддержали президента Дональда Трампа и заблокировали резолюцию, которая запрещала бы ему проводить военные операции в Венесуэле без согласия Конгресса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Эта мера прошла процедурное голосование на прошлой неделе после того, как пять сенаторов-республиканцев присоединились к демократам в ее поддержке, что стало сокрушительным ударом для Трампа после того, как он отдал приказ об операции по захвату лидера Венесуэлы Николаса Мадуро.

Голосование было расценено как осуждение операции в Венесуэле, которую он санкционировал, не сообщив об этом членам Сенатского комитета по вопросам вооруженных сил.

Трамп в течение нескольких часов раскритиковал республиканцев, поддержавших резолюцию, а Белый дом развернул агрессивную лоббистскую кампанию, чтобы сорвать принятие резолюции.

В среду сенаторы-республиканцы применили процедурный маневр, лишив резолюцию ее "привилегированного" статуса, который позволил бы принять ее простым большинством голосов, аргументируя это тем, что правило не применяется, поскольку военные действия не ведутся.

Это делает успех в любом окончательном голосовании практически невозможным. Республиканцы имеют большинство в Сенате (53 против 47), а это означает, что демократов недостаточно, чтобы преодолеть новый порог в 60 голосов.

"Трамп утверждает, что его война в Венесуэле является справедливой. Если это так, то почему он заставляет свою партию использовать процедурную схему, чтобы избежать дебатов и голосования в Конгрессе на глазах у американского народа?" – сказал демократ Тим Кейн.

Кейн выступил инициатором резолюции, заявив, что она имеет целью подтвердить конституционное право Конгресса объявлять войну.

Это обязало бы Трампа получить одобрение Конгресса перед тем, как предпринимать дальнейшие военные меры в Венесуэле.

Двое из пяти республиканцев, поддержавших ее на прошлой неделе, в конечном итоге изменили свою позицию после того, как получили заверения от государственного секретаря Марко Рубио, что дальнейших операций не планируется и что Конгресс будет должным образом проконсультирован, если ситуация изменится.

Но даже если бы резолюция была одобрена Сенатом, она имела бы преимущественно символическое значение: она почти наверняка потерпела бы поражение в контролируемой республиканцами Палате представителей, а для преодоления вето Трампа потребовалось бы две трети в обеих палатах.

Недавно министр энергетики США Крис Райт заявил, что администрация Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы и направлять полученные средства на восстановление экономики страны.

А Трамп заявил, что временная власть Венесуэлы передаст США от 30 до 50 млн баррелей нефти, на которую наложены санкции.

