Трамп: Венесуела передасть США до 50 млн барелів нафти

Американський президент Дональд Трамп заявив, що тимчасова влада Венесуели передасть США від 30 до 50 млн барелів нафти, на яку накладено санкції.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Трамп заявив, що ця нафта буде продаватися "за ринковою ціною", а він буде контролювати гроші, "щоб гарантувати, що вони будуть використані на благо народу Венесуели та Сполучених Штатів".

"Я попросив міністра енергетики Кріса Райта негайно виконати цей план. Нафта буде доставлена на суднах-сховищах і безпосередньо до розвантажувальних доків у Сполучених Штатах", – зазначив американський президент.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого лідер країни Ніколас Мадуро звинуватив США у військовій агресії. Невдовзі після того військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка, де Мадуро збираються судити.

Писали, що Трамп відмовився підтримати лідерку демократичної опозиції Венесуели Марію Коріну Мачадо, зокрема через її рішення прийняти Нобелівську премію миру.

На думку прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, єдиною метою Вашингтона є зміна уряду та "привласнення енергетичних ресурсів".

