США контролюватимуть продаж нафти Венесуели, а кошти підуть "на благо народу"

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели та спрямовувати отримані кошти на відновлення економіки країни.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", заявив міністр енергетики США Кріс Райт, його слова наводить Bloomberg.

Райт наголосив, що якщо США контролюватимуть потік нафти та грошові надходження від її продажу, то матимуть значний важіль впливу.

"Нам потрібні цей важіль і контроль над продажами нафти, щоб стимулювати зміни, які мають відбутися у Венесуелі", – сказав Райт у середу під час конференції в Маямі.

За оцінкою Райта, видобуток сирої нафти у Венесуелі в коротко- та середньостроковій перспективі можна збільшити на кілька сотень тисяч барелів на добу. Уряд США планує зараховувати доходи від продажів на урядові рахунки та використовувати їх на благо венесуельського народу.

Президент США Дональд Трамп наполягає на тому, щоб американські нафтові компанії відновили занепалу нафтову інфраструктуру Венесуели та відновили видобуток після усунення Сполученими Штатами колишнього президента Ніколаса Мадуро.

Венесуела володіє найбільшими у світі запасами сирої нафти, однак компанії прагнутимуть переконатися в наявності стабільного уряду, перш ніж інвестувати у довгострокові проєкти. Також їм потрібна певна впевненість, що Вашингтон підтримуватиме їхню присутність у Венесуелі навіть після того, як Трамп залишить посаду.

Нагадаємо, вночі 3 січня США здійснили серію ударів по Венесуелі, після чого військові США схопили Мадуро з дружиною та привезли їх до Нью-Йорка.

На думку прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса, єдиною метою Вашингтона є зміна уряду та "привласнення енергетичних ресурсів".

