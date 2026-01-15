В Болгарії пройшли протести на тлі наближення дострокових виборів у парламент

У Болгарії тисячі людей вийшли в середу на протест у столиці Софії, закликаючи до чесних виборів на тлі того, як країна наближається до восьмих парламентських виборів за останні п'ять років.

Про це повідомляє AP, пише "Європейська правда".

Демонстрація в Софії відбулася після протестів минулого місяця, викликаних спробами керівної коаліції прийняти бюджет, який, як побоювалися болгари, які вже страждають від зростання цін, посилить їхні негаразди.

Протестувальники наполягали на справедливих виборах, вільних від маніпуляцій з голосами, підкупу виборців і фальсифікації результатів, як це було в попередніх кампаніях.

Вони стверджували, що відмова уряду, що йде у відставку, ввести машинний підрахунок голосів для можливих дострокових виборів є ще однією спробою підтасувати результати.

У центрі невдоволення протестувальників знаходиться роль болгарського політика і олігарха Деляна Пеєвського, який перебуває під санкціями США і Великої Британії.

Президент Румен Радев вже запропонував двом найбільшим фракціям у парламенті сформувати новий уряд, але обидві спроби зазнали невдачі.

Тепер президент має обрати третього кандидата на формування уряду, і якщо ця спроба не буде успішною, він призначить тимчасовий уряд до проведення нових виборів.

