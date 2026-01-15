В Болгарии прошли протесты на фоне приближения досрочных выборов в парламент

В Болгарии тысячи людей вышли в среду на протест в столице Софии, призывая к честным выборам на фоне того, как страна приближается к восьмым парламентским выборам за последние пять лет.

Об этом сообщает AP, пишет "Европейская правда".

Демонстрация в Софии состоялась после протестов в прошлом месяце, вызванных попытками правящей коалиции принять бюджет, который, как опасались болгары, уже страдающие от роста цен, только усилит их проблемы.

Протестующие настаивали на справедливых выборах, свободных от манипуляций с голосами, подкупа избирателей и фальсификации результатов, как это было в предыдущих кампаниях.

Они утверждали, что отказ уходящего в отставку правительства ввести машинный подсчет голосов для возможных досрочных выборов является еще одной попыткой подтасовать результаты.

В центре недовольства протестующих находится роль болгарского политика и олигарха Деляна Пеевского, который находится под санкциями США и Великобритании.

Президент Румен Радев уже предложил двум крупнейшим фракциям в парламенте сформировать новое правительство, но обе попытки потерпели неудачу.

Теперь президент должен выбрать третьего кандидата на формирование правительства, и если эта попытка не будет успешной, он назначит временное правительство до проведения новых выборов.

Читайте подробнее, почему Болгария идет на досрочные выборы и как этим могут воспользоваться "друзья Путина".