Болгарія стала ще на крок ближчою до дострокових парламентських виборів

У Болгарії зросла ймовірність дострокових парламентських виборів після того, як друга за величиною політсил "Продовжуємо зміни – Демократична Болгарія" відхилила пропозицію про спробу сформувати новий уряд.

Про це повідомляє Nova.bg, інформує "Європейська правда".

У середу президент Болгарії Румен Радев вручив другий мандат на формування уряду представникам політсили.

Його прийняла співголова парламентської групи Надежда Йорданова. Вона одразу повернула мандат невиконаним.

"Мені доручено формально виконати процедуру, прийнявши мандат і повернувши його невиконаним. Наше рішення мотивоване тим, що в парламенті немає можливості сформувати реформаторську більшість… Сотні тисяч людей на вулицях заявили, що хочуть чесних виборів негайно", – заявила Йорданова.

Своєю чергою Радев зазначив, що можливості для формування нового уряду сильно звужуються.

"Головне питання не в тому, коли будуть вибори, а в тому, які вибори ми проведемо. Я очікую, що політичні лідери не будуть говорити мені, коли їх призначити, а проявлять ініціативу і відповідальність, щоб ознайомитися з рішенням КС, яке описує тільки частину неподобств останніх парламентських виборів. Нехай всі докладуть зусиль для підвищення довіри до виборчого процесу, що може бути досягнуто за допомогою необхідних законодавчих змін", – сказав Радев.

У понеділок перший мандат на формування кабінету повернули представники найбільшої партії в парламенті ГЄРБ-СДС.

Наразі жодна парламентська партія не заяви про бажання сформувати новий уряд в рамках парламенту 51-го скликання.

Згідно з процедурою, президент проводить консультації з парламентськими групами, після чого вручає три послідовні мандати на формування кабінету. Останній буде переданий фракції на вибір президента.

Якщо всі три спроби виявляться невдалими, президент, після консультацій з парламентськими групами та за пропозицією кандидата на посаду тимчасового прем'єр-міністра, призначає тимчасовий уряд і призначає нові вибори протягом двох місяців.

Нагадаємо, відставка уряду Росена Желязкова відбулася після шести вотумів недовіри з боку опозиції та багатотисячних протестів у низці населених пунктів у Болгарії та за кордоном. Демонстрації почалися як вираз невдоволення проєктом бюджету, який вперше був складений в євро.

