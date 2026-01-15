В Литве благотворительная кампания передала ВСУ дроны и оборудование почти на 6 млн евро

В Литве завершили проект RADAROM!, в рамках которого собирали деньги на помощь украинским военным: по его итогам бойцам передали дроны и сопутствующее оборудование на сумму почти 6 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По итогам сбора средств украинским военным подразделениям передано оборудования литовских и украинских производителей на сумму 5,74 млн евро.

В частности, 3,846 млн евро выделено на дроны литовского производства, 1,898 млн евро – на украинские дроны и сопутствующее оборудование.

Среди переданного ВСУ оборудования – FPV-дроны, светопроводящие оптические дроны FPV в комплекте с колесом и станцией управления, многофункциональные дроны, система поддержки связи, разведывательные и ударные дроны, а также комплекты "Вампир".

В ближайшее время в Литве запустят новую программу по сбору средств для украинских защитников.

"За несколько лет RADAROM! стал сильным символом, вокруг которого объединяется литовское общество, чтобы помочь Украине защитить нашу свободу. Поэтому LRT вместе с партнерами решила, что и в 2026 году продолжит эту акцию, и вскоре вы узнаете, на что мы будем призывать объединиться на этот раз", – говорит гендиректор LRT Моника Гарбасиаускайте-Будриене.

22 июля литовская кампания RADAROM! приобрела для украинских Сил обороны более двух тысяч дронов.

В сентябре сообщалось, что благотворительная кампания в поддержку Украины Dronaton, инициированная неправительственной организацией Blue/Yellow, собрала 1 млн евро на дроны.