Глава МЗС Фінляндії про заяви Трампа про Гренландію: це звучить погано

Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен сказала, що останні висловлювання президента США Дональда Трампа про намір взяти під контроль Гренландію "звучать погано".

Як повідомляє "Європейська правда", заяву очільниці фінського зовнішньополітичного відомства наводить Yle.

Валтонен висловила сподівання, що НАТО не опиниться в кризі, і підкреслила, що Фінляндія хоче вирішувати питання шляхом діалогу.

Водночас вона назвала останні висловлювання президента Дональда Трампа були досить незвичайними.

"На мій погляд, це звучить погано. Останні дні теж були непростими", – сказала вона.

При цьому глава МЗС Фінляндії закликає не драматизувати ситуацію навколо Гренландії.

"Термінової загрози немає", – переконана вона.

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією, та закликав Альянс посприяти цьому.

Нагадаємо, уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО, і знову відхилив амбіції президента США Дональда Трампа щодо захоплення острова.