Глава МИД Финляндии о заявлениях Трампа о Гренландии: это звучит плохо
Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что последние высказывания президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль Гренландию "звучат плохо".
Как сообщает "Европейская правда", заявление главы финского внешнеполитического ведомства приводит Yle.
Валтонен выразила надежду, что НАТО не окажется в кризисе, и подчеркнула, что Финляндия хочет решать вопросы путем диалога.
В то же время она назвала последние высказывания президента Дональда Трампа довольно необычными.
"На мой взгляд, это звучит плохо. Последние дни тоже были непростыми", – сказала она.
При этом глава МИД Финляндии призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии.
"Срочной угрозы нет", – убеждена она.
14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс посодействовать этому.
Напомним, правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.