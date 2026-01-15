Глава МИД Финляндии о заявлениях Трампа о Гренландии: это звучит плохо

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что последние высказывания президента США Дональда Трампа о намерении взять под контроль Гренландию "звучат плохо".

Как сообщает "Европейская правда", заявление главы финского внешнеполитического ведомства приводит Yle.

Валтонен выразила надежду, что НАТО не окажется в кризисе, и подчеркнула, что Финляндия хочет решать вопросы путем диалога.

В то же время она назвала последние высказывания президента Дональда Трампа довольно необычными.

"На мой взгляд, это звучит плохо. Последние дни тоже были непростыми", – сказала она.

При этом глава МИД Финляндии призывает не драматизировать ситуацию вокруг Гренландии.

"Срочной угрозы нет", – убеждена она.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс посодействовать этому.

Напомним, правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО, и вновь отклонило амбиции президента США Дональда Трампа по захвату острова.