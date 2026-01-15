Прем'єр Фінляндії виступив за заборону соцмереж для дітей молодше 15 років

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що підтримує заборону на використання соцмереж для дітей молодше 15 років.

Заяву Орпо наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

На думку фінського прем’єра, час, проведений у соціальних мережах, часто є причиною того, чому молодь, наприклад, не займається спортом.

"Тому я дуже серйозно ставлюся до заборони використання соціальних мереж для людей молодше 15 років. Екранний час безпосередньо пов'язаний з тим, наскільки активно рухаються і займаються спортом молоді люди", – сказав він.

За словами Орпо, багато проблем суспільства, таких як зростання числа психічних розладів, пов'язані з можливістю дітей займатися спортом.

"Мене дуже турбує низька активність дітей і молоді, а також зростання цього явища", – заявив прем'єр.

Він переконаний, що сім'ї та дітей потрібно заохочувати до активного способу життя.

"Я вважаю, що збільшення фізичної активності та розвиток захоплень – ключові питання, але основне, що заважає дітям займатися хобі, це час, проведений за екранами гаджетів", – зазначив він.

Повідомляли, що Данія також планує запровадити суворі обмеження доступу молоді до соціальних мереж.

Крім того, німецький міністр з цифрових питань Карстен Вілдбергер висловив готовність до запровадження заборони на використання соціальних мереж для дітей.