Премьер Финляндии выступил за запрет соцсетей для детей младше 15 лет

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что поддерживает запрет на использование соцсетей для детей младше 15 лет.

Заявление Орпо приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

По мнению финского премьера, время, проведенное в социальных сетях, часто является причиной того, почему молодежь, например, не занимается спортом.

"Поэтому я очень серьезно отношусь к запрету использования социальных сетей для людей младше 15 лет. Экранное время напрямую связано с тем, насколько активно двигаются и занимаются спортом молодые люди", – сказал он.

По словам Орпо, многие проблемы общества, такие как рост числа психических расстройств, связаны с возможностью детей заниматься спортом.

"Меня очень беспокоит низкая активность детей и молодежи, а также рост этого явления", – заявил премьер.

Он убежден, что семьи и детей нужно поощрять к активному образу жизни.

"Я считаю, что увеличение физической активности и развитие увлечений – ключевые вопросы, но основное, что мешает детям заниматься хобби, это время, проведенное за экранами гаджетов", – отметил он.

Сообщалось, что Дания также планирует ввести строгие ограничения доступа молодежи к социальным сетям.

Кроме того, немецкий министр по цифровым вопросам Карстен Вилдбергер выразил готовность к введению запрета на использование социальных сетей для детей.