Рим обмежив швидкість авто в історичному центрі міста до 30 км/год

З 15 січня в історичному центрі Рима запровадили обмеження швидкості руху автомобілів до 30 км/год.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Corriere della Sera.

Рим став черговою європейською столицею, яка різко знизить обмеження швидкості, змушуючи італійців, відомих своєю ризикованою їздою, кермувати повільніше.

Якщо раніше на вулицях, переповнених мешканцями, туристами та автомобілями, діяло обмеження в 50 км/год, то тепер воно складає 30 км/год.

Таке рішення пов’язане із занепокоєнням безпекою в місті та частими дорожньо-транспортними пригодами. Дані свідчать, що перевищення швидкості є причиною 7,5% ДТП у місті.

За оцінкою місцевої влади, зниження обмеження швидкості має зменшити шумове забруднення в центрі Рима приблизно на 2 децибели.

Римське обмеження швидкості наслідує приклад європейських столиць, таких як Лондон, Брюссель, Париж, Гельсінкі та Амстердам, які вже перейшли на нові правила попри сильний опір з боку автомобілістів.

Мер Рима Роберто Гуальтьєрі збільшив кількість встановлених камер контролю швидкості та закликав мешканців зменшити використання приватних автомобілів з моменту свого обрання в 2021 році.

У листопаді Верховний суд Італії постановив, що мешканці перевантаженої кільцевої дороги міста мають право на компенсацію в розмірі 10 тисяч євро за вплив надмірного шуму та забруднення дрібними частинками.

Нагадаємо, в червні у Римі трапився курйоз, коли 80-річний чоловік заїхав на автомобілі Mercedes-Benz A-Class на знамениті Іспанські сходи і застряг на одному з прольотів.

