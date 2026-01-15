Рим ограничил скорость авто в историческом центре города до 30 км/ч

С 15 января в историческом центре Рима ввели ограничение скорости движения автомобилей до 30 км/ч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Corriere della Sera.

Рим стал очередной европейской столицей, которая резко снизит ограничения скорости, заставляя итальянцев, известных своей рискованной ездой, водить медленнее.

Если раньше на улицах, переполненных жителями, туристами и автомобилями, действовало ограничение в 50 км/ч, то теперь оно составляет 30 км/ч.

Такое решение связано с беспокойством безопасностью в городе и частыми дорожно-транспортными происшествиями. Данные свидетельствуют, что превышение скорости является причиной 7,5% ДТП в городе.

По оценке местных властей, снижение ограничения скорости должно уменьшить шумовое загрязнение в центре Рима примерно на 2 децибела.

Римское ограничение скорости следует примеру европейских столиц, таких как Лондон, Брюссель, Париж, Хельсинки и Амстердам, которые уже перешли на новые правила несмотря на сильное сопротивление со стороны автомобилистов.

Мэр Рима Роберто Гуальтьери увеличил количество установленных камер контроля скорости и призвал жителей уменьшить использование частных автомобилей с момента своего избрания в 2021 году.

В ноябре Верховный суд Италии постановил, что жители перегруженной кольцевой дороги города имеют право на компенсацию в размере 10 тысяч евро за влияние чрезмерного шума и загрязнения мелкими частицами.

Напомним, в июне в Риме произошел курьез, когда 80-летний мужчина заехал на автомобиле Mercedes-Benz A-Class на знаменитую Испанскую лестницу и застрял на одном из пролетов.