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У Римі 80-річний водій заїхав на Mercedes на відому пам’ятку

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Новини — Вівторок, 17 червня 2025, 18:16 — Христина Бондарєва

80-річний чоловік заїхав на автомобілі Mercedes-Benz A-Class на знамениті Іспанські сходи в центрі Рима, після чого застряг на одному з прольотів. 

Про це повідомила муніципальна поліція італійської столиці, пише "Європейська правда".

За словами правоохоронців, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння. 

Йому одразу ж виписали штраф за порушення правил дорожнього руху та заїзд на об’єкт культурної спадщини. 

 

Поліція не уточнила, чи належить автомобіль порушникові, а також чи використовував він систему навігації.

Застряглий автомобіль довелося знімати зі сходів за допомогою крана – цим займалися місцеві пожежники. 

Уточнень щодо причин і обставин інциденту поки немає.

Іспанські сходи є однією з найвідоміших пам’яток Рима. Вони налічують 135 травертинових сходинок і були зведені ще в 1720-х роках. 

Назву вони отримали завдяки розташованому поруч посольству Іспанії при Святому Престолі. 

Сходи не призначені для руху автотранспорту, хоча в минулому траплялися подібні інциденти.

Так, у 2022 році чоловіка з Саудівської Аравії звинуватили в навмисному пошкодженні культурної спадщини після того, як камери зафіксували, як він з’їжджав сходами на орендованому Maserati.

Нагадаємо, торік в Італії 103-річну жінку оштрафували за прострочені права.

У 2021 році в Італії за підозрою в шахрайстві заарештували чоловіка, який роками отримував державну підтримку нібито через абсолютну сліпоту, проте сам вільно користувався автомобілем.

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Італія інциденти
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