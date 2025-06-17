У Римі 80-річний водій заїхав на Mercedes на відому пам’ятку
Новини — Вівторок, 17 червня 2025, 18:16 —
80-річний чоловік заїхав на автомобілі Mercedes-Benz A-Class на знамениті Іспанські сходи в центрі Рима, після чого застряг на одному з прольотів.
Про це повідомила муніципальна поліція італійської столиці, пише "Європейська правда".
За словами правоохоронців, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.
Йому одразу ж виписали штраф за порушення правил дорожнього руху та заїзд на об’єкт культурної спадщини.
Поліція не уточнила, чи належить автомобіль порушникові, а також чи використовував він систему навігації.
Застряглий автомобіль довелося знімати зі сходів за допомогою крана – цим займалися місцеві пожежники.
Уточнень щодо причин і обставин інциденту поки немає.
Іспанські сходи є однією з найвідоміших пам’яток Рима. Вони налічують 135 травертинових сходинок і були зведені ще в 1720-х роках.
Назву вони отримали завдяки розташованому поруч посольству Іспанії при Святому Престолі.
Сходи не призначені для руху автотранспорту, хоча в минулому траплялися подібні інциденти.
Так, у 2022 році чоловіка з Саудівської Аравії звинуватили в навмисному пошкодженні культурної спадщини після того, як камери зафіксували, як він з’їжджав сходами на орендованому Maserati.
Нагадаємо, торік в Італії 103-річну жінку оштрафували за прострочені права.
У 2021 році в Італії за підозрою в шахрайстві заарештували чоловіка, який роками отримував державну підтримку нібито через абсолютну сліпоту, проте сам вільно користувався автомобілем.