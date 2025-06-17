У Римі 80-річний водій заїхав на Mercedes на відому пам’ятку

80-річний чоловік заїхав на автомобілі Mercedes-Benz A-Class на знамениті Іспанські сходи в центрі Рима, після чого застряг на одному з прольотів.

Про це повідомила муніципальна поліція італійської столиці, пише "Європейська правда".

За словами правоохоронців, водій не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Йому одразу ж виписали штраф за порушення правил дорожнього руху та заїзд на об’єкт культурної спадщини.

Поліція не уточнила, чи належить автомобіль порушникові, а також чи використовував він систему навігації.

Застряглий автомобіль довелося знімати зі сходів за допомогою крана – цим займалися місцеві пожежники.

Уточнень щодо причин і обставин інциденту поки немає.

Іспанські сходи є однією з найвідоміших пам’яток Рима. Вони налічують 135 травертинових сходинок і були зведені ще в 1720-х роках.

Назву вони отримали завдяки розташованому поруч посольству Іспанії при Святому Престолі.

Сходи не призначені для руху автотранспорту, хоча в минулому траплялися подібні інциденти.

Так, у 2022 році чоловіка з Саудівської Аравії звинуватили в навмисному пошкодженні культурної спадщини після того, як камери зафіксували, як він з’їжджав сходами на орендованому Maserati.

Нагадаємо, торік в Італії 103-річну жінку оштрафували за прострочені права.

У 2021 році в Італії за підозрою в шахрайстві заарештували чоловіка, який роками отримував державну підтримку нібито через абсолютну сліпоту, проте сам вільно користувався автомобілем.