Туск на тлі заяв Трампа про Зеленського нагадав, що це РФ відкидає мирний план

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск нагадав, що саме Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, який підготували США, а не президент Володимир Зеленський.

Про це польський прем’єр написав у своєму Х, повідомляє "Європейська правда".

Коментар Туска з’явився на тлі нових заяв президента США Дональда Трампа, який висловив переконання, що укладання мирної угоди гальмує Зеленський, а не господар Кремля Владімір Путін.

"Саме Росія відхилила мирний план, підготовлений США, а не Володимир Зеленський", – підкреслив очільник польського уряду.

Він додав, що єдиною відповіддю Росії на мирні зусилля США стали нові ракетні удари по українських містах.

"Тому єдине рішення – посилити тиск на Росію. І ви всі це знаєте", – резюмував Туск.

До останніх заяв Трампа про Зеленського ЗМІ писали, що він все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".