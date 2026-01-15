Туск на фоне заявлений Трампа о Зеленском напомнил, что это РФ отвергает мирный план

Премьер-министр Польши Дональд Туск напомнил, что именно Россия отклонила мирный план урегулирования войны в Украине, который подготовили США, а не президент Владимир Зеленский.

Об этом польский премьер написал в своем Х, сообщает "Европейская правда".

Комментарий Туска появился на фоне новых заявлений президента США Дональда Трампа, который выразил убеждение, что заключение мирного соглашения тормозит Зеленский, а не хозяин Кремля Владимир Путин.

"Именно Россия отклонила мирный план, подготовленный США, а не Владимир Зеленский", – подчеркнул глава польского правительства.

Он добавил, что единственным ответом России на мирные усилия США стали новые ракетные удары по украинским городам.

"Поэтому единственное решение – усилить давление на Россию. И вы все это знаете", – резюмировал Туск.

До последних заявлений Трампа о Зеленском СМИ писали, что он все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.

Во время недавней пресс-конференции в Мар-а-Лаго Трамп выразил свое личное раздражение Путиным. Он сказал: "Я не в восторге от Путина, он убивает слишком много людей".