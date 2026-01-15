Естонія відправить своїх військових до Гренландії

Естонія має намір взяти участь у спільних навчаннях європейських країн у Гренландії Arctic Endurance, організованих Данією.

Про це заявив естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".

Він додав, що Естонія готова брати участь, якщо вона зможе якимось чином сприяти вирішенню ситуації.

"Сили оборони Естонії братимуть участь у плануванні навчань Arctic Endurance, які пройдуть там", – сказав Міхал на урядовій пресконференції.

Естонський прем’єр наголосив, що питання про приналежність Гренландії є ціннісним питанням, і висловив надію, що воно буде вирішене в рамках НАТО.

Крім Данії, про відправку своїх військовослужбовців до Гренландії вже заявили Швеція, Норвегія, Франція і Німеччина.

Крім того, Іспанія не виключила, що її військові теж доєднаються до європейської місії у Гренландії.

Тим часом Польща не планує відправляти військових у Гренландію.