Естонія відправить своїх військових до Гренландії
Естонія має намір взяти участь у спільних навчаннях європейських країн у Гренландії Arctic Endurance, організованих Данією.
Про це заявив естонський прем'єр-міністр Крістен Міхал, якого цитує ERR, повідомляє "Європейська правда".
Він додав, що Естонія готова брати участь, якщо вона зможе якимось чином сприяти вирішенню ситуації.
"Сили оборони Естонії братимуть участь у плануванні навчань Arctic Endurance, які пройдуть там", – сказав Міхал на урядовій пресконференції.
Естонський прем’єр наголосив, що питання про приналежність Гренландії є ціннісним питанням, і висловив надію, що воно буде вирішене в рамках НАТО.
Крім Данії, про відправку своїх військовослужбовців до Гренландії вже заявили Швеція, Норвегія, Франція і Німеччина.
Крім того, Іспанія не виключила, що її військові теж доєднаються до європейської місії у Гренландії.
Тим часом Польща не планує відправляти військових у Гренландію.