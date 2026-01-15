Эстония отправит своих военных в Гренландию

Эстония намерена принять участие в совместных учениях европейских стран в Гренландии Arctic Endurance, организованных Данией.

Об этом заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал, которого цитирует ERR, сообщает "Европейская правда".

Он добавил, что Эстония готова участвовать, если она сможет каким-то образом способствовать разрешению ситуации.

"Силы обороны Эстонии будут участвовать в планировании учений Arctic Endurance, которые пройдут там", – сказал Михал на правительственной пресс-конференции.

Эстонский премьер подчеркнул, что вопрос о принадлежности Гренландии является ценностным вопросом, и выразил надежду, что он будет решен в рамках НАТО.

Кроме Дании, об отправке своих военнослужащих в Гренландию уже заявили Швеция, Норвегия, Франция и Германия.

Кроме того, Испания не исключила, что ее военные тоже присоединятся к европейской миссии в Гренландии.

Между тем Польша не планирует отправлять военных в Гренландию.