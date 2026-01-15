Польща не планує відправляти військових у Гренландію

Польський прем’єр-міністр Дональд Туск заявив у четвер, що Польща не планує відправляти своїх військових у Гренландію за прикладом кількох європейських країн, які це зробили.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву Туска наводить TVN24.

Раніше було оголошено, що Франція направить невеликий підрозділ до Гренландії для участі у військових навчаннях там. Туск виключив таку можливість.

"Ні, ми не плануємо відправляти польських солдатів до Гренландії", – сказав він під час пресконференції.

Туск наголосив, що, на його думку, внутрішній конфлікт у НАТО матиме трагічні наслідки. Він сказав, що американське втручання в Гренландії "буде катастрофою".

"Спроба анексувати територію країни, яка є членом НАТО, іншою країною, яка є членом НАТО, а саме Сполученими Штатами, означатиме кінець світу, який ми знаємо і який гарантував нам безпеку десятиліттями", – сказав прем’єр-міністр Польщі.

У середу дансько-гренландська делегація зустрілася з американськими посадовцями у Вашингтоні, щоб обговорити майбутнє острова, але зустріч не призвела до прориву.

14 січня американський президент Дональд Трамп повторив, що США потребують Гренландії для забезпечення національної, і що Данія не може бути надійним гарантом захисту острова.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.