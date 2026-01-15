Сибіга розповів про плани на Давос і контакти з американцями

Українська делегація буде представлена на Всесвітньому економічному форумі в Давосі на найвищому рівні та сфокусується на переговорах там на відбудові, захисті енергетики і безпекових гарантіях; також у Швейцарії відбудуться контакти з американською стороною.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на пресконференції у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Міністр сказав, що українська делегація братиме участь у форумі у швейцарському Давосі на найвищому рівні, а сам характер цього форуму визначає порядок подій та зустрічей, які українська делегація буде проводити там.

"Фокус, безумовно, буде на відбудові України, фокус буде на захисті нашої енергетики, на безпеці, безпекових гарантіях. Тому ми активно готуємось, всі члени делегації, аби максимально використати перебування української делегації для досягнення тих цілей, які ставить президент Зеленський для зміцнення стійкості", – сказав Сибіга.

Він додав, що під час візиту будуть і контакти з американською стороною.

"Ми зараз перебуваємо в контакті, аби фіналізувати той формат, ті результати, які слід очікувати, з американською стороною", – сказав Сибіга.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі, якщо він буде там. Трамп зазначив, що конкретних планів ще немає.

ЗМІ повідомляли, що президенти України і США Володимир Зеленський і Дональд Трамп у Давосі фіналізують угоду про "процвітання" України.