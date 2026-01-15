Сибига рассказал о планах на Давос и контактах с американцами

Украинская делегация будет представлена на Всемирном экономическом форуме в Давосе на самом высоком уровне и сфокусируется на переговорах там на восстановлении, защите энергетики и гарантиях безопасности; также в Швейцарии состоятся контакты с американской стороной.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в четверг, сообщает "Европейская правда".

Министр сказал, что украинская делегация будет участвовать в форуме в швейцарском Давосе на высшем уровне, а сам характер этого форума определяет порядок событий и встреч, которые украинская делегация будет проводить там.

"Фокус, безусловно, будет на восстановлении Украины, фокус будет на защите нашей энергетики, на безопасности, гарантиях безопасности. Поэтому мы активно готовимся, все члены делегации, чтобы максимально использовать пребывание украинской делегации для достижения тех целей, которые ставит президент Зеленский для укрепления устойчивости", – сказал Сибига.

Он добавил, что во время визита будут и контакты с американской стороной.

"Мы сейчас находимся в контакте, чтобы финализировать тот формат, те результаты, которые следует ожидать, с американской стороной", – сказал Сибига.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе, если он будет там. Трамп отметил, что конкретных планов еще нет.

СМИ сообщали, что президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп в Давосе финализируют соглашение о "процветании" Украины.