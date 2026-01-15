Макрон закликає європейців створити далекобійні ракети на противагу "Орєшніку"

Президент Франції Емманюель Макрон закликав європейців "рішуче просуватися вперед" у створенні далекобійних спроможностей на противагу російській балістичній ракеті середньої дальності "Орєшнік".

Про це, як пише "Європейська правда", Макрон сказав у виступі перед військовими, передає BFMTV.

Президент Франції згадав про друге застосування Росією "Орєшніка" проти України, назвавши це "сигналом для Європи".

"Повідомлення є чітким, і всі, хто вважає, що Росія не є проблемою, яка нас стосується, повинні чітко його сприйняти. Ми знаходимося в зоні досяжності цих ракет", – зазначив Макрон.

У цьому контексті французький лідер закликав європейських партнерів, зокрема Британію та Німеччину, об’єднатися для створення власних далекобійних потужностей, які б склали конкуренцію "Орєшніку".

"Якщо ми хочемо залишатися надійними, ми, європейці, і особливо Франція, яка володіє певними технологіями, повинні зайнятися розробкою нових видів зброї, які змінюють ситуацію..Ця здатність підвищує нашу надійність і доповнює фактор ядерного стримування", – додав він.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте закликав союзників терміново надати Україні ракети-перехоплювачі після атаки російським "Орєшніком".

Як повідомлялося, у понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

13 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.