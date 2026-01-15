Макрон призывает европейцев создать дальнобойные ракеты в противовес "Орешнику"

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал европейцев "решительно продвигаться вперед" в создании дальнобойных возможностей в противовес российской баллистической ракете средней дальности "Орешник".

Об этом, как пишет "Европейская правда", Макрон сказал в выступлении перед военными, передает BFMTV.

Президент Франции вспомнил о втором применении Россией "Орешника" против Украины, назвав это "сигналом для Европы".

"Послание является четким, и все, кто считает, что Россия не является проблемой, которая нас касается, должны четко его воспринять. Мы находимся в зоне досягаемости этих ракет", – отметил Макрон.

В этом контексте французский лидер призвал европейских партнеров, в частности Британию и Германию, объединиться для создания собственных дальнобойных мощностей, которые бы составили конкуренцию "Орешнику".

"Если мы хотим оставаться надежными, мы, европейцы, и особенно Франция, которая обладает определенными технологиями, должны заняться разработкой новых видов оружия, которые меняют ситуацию... Эта способность повышает нашу надежность и дополняет фактор ядерного сдерживания", – добавил он.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте призвал союзников срочно предоставить Украине ракеты-перехватчики после атаки российским "Орешником".

Как сообщалось, в понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждали массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

13 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.