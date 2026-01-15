ЗМІ: Греція рекомендує суднам оновити оцінку загроз у Чорному морі

Греція попередила свій судноплавний флот про необхідність перегляду заходів безпеки під час плавання у Чорному морі після атак дронів на два танкери, що експлуатуються Грецією, цього тижня.

Про це заявило Міністерство судноплавства Греції в одному з документів, з яким ознайомилося агентство Reuters, пише "Європейська правда".

У вівторок, 13 січня, безпілотники атакували два нафтові танкери, в тому числі один, зафрахтований американським нафтовим гігантом Chevron, коли вони прямували до термінала на російському узбережжі Чорного моря.

Судна, що експлуатуються Грецією, входять до числа найбільших у світі флотів танкерів і відіграють ключову роль у торгівлі в регіоні Чорного моря.

"Рекомендується, щоб менеджери з безпеки судноплавних компаній, капітани та офіцери безпеки грецьких суден провели оновлену оцінку загроз для комерційних суден, що знаходяться в Чорному морі та прилеглих морських районах", – йдеться у документі.

Одним із танкерів, що стали мішенню у вівторок, був "Матильда", який управлявся грецькою компанією Thenamaris і був уражений двома дронами.

Хоча ніхто не постраждав і судно не зазнало серйозних пошкоджень, представник Thenamaris повідомив, що з того часу компанія посилила додаткові запобіжні заходи безпеки та порадила екіпажам своїх суден підвищити пильність і уникати непотрібного ризику, головним чином пересування по палубі.

Зазначимо, у грудні в турецькій провінції Коджаелі поблизу міста Ізміт виявили російський розвідувальний безпілотник "Орлан-10".

Також писали, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.

Після цього Туреччина попередила Росію та Україну про необхідність дотримання більшої обережності щодо безпеки в Чорному морі.