СМИ: Греция рекомендует судам обновить оценку угроз в Черном море

Греция предупредила свой судоходный флот о необходимости пересмотра мер безопасности во время плавания в Черном море после атак дронов на два эксплуатируемых Грецией танкера на этой неделе.

Об этом заявило Министерство судоходства Греции в одном из документов, с которым ознакомилось агентство Reuters, пишет "Европейская правда".

Во вторник, 13 января, беспилотники атаковали два нефтяных танкера, в том числе один, зафрахтованный американским нефтяным гигантом Chevron, когда они направлялись к терминалу на российском побережье Черного моря.

Суда, эксплуатируемые Грецией, входят в число крупнейших в мире флотов танкеров и играют ключевую роль в торговле в регионе Черного моря.

"Рекомендуется, чтобы менеджеры по безопасности судоходных компаний, капитаны и офицеры безопасности греческих судов провели обновленную оценку угроз для коммерческих судов, находящихся в Черном море и прилегающих морских районах", – говорится в документе.

Одним из танкеров, ставших мишенью во вторник, был "Матильда", который управлялся греческой компанией Thenamaris и был поражен двумя дронами.

Хотя никто не пострадал и судно не получило серьезных повреждений, представитель Thenamaris сообщил, что с тех пор компания усилила дополнительные меры безопасности и посоветовала экипажам своих судов повысить бдительность и избегать ненужного риска, главным образом передвижения по палубе.

Отметим, в декабре в турецкой провинции Коджаэли вблизи города Измит обнаружили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10".

Также писали, что турецкие истребители сбили "неуправляемый" беспилотник, летевший из Черного моря. Турция не раскрыла, кому именно принадлежал дрон.

После этого Турция предупредила Россию и Украину о необходимости соблюдения большей осторожности в отношении безопасности в Черном море.