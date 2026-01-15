Укр Рус Eng

До України прибув із візитом президент Чехії

Новини — Четвер, 15 січня 2026, 16:21 — Уляна Кричковська

Президент Чехії Петр Павел прибув із візитом до України, який він розпочав у Львові.

Про це пише Radio Prague International, пише "Європейська правда".

Павел розпочав свій третій візит до України із зустрічі з представниками місцевої влади у Львові. Під час своєї поїздки Павел має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

У Львові чеський президент провів робочий обід з головою Львівської обласної військової адміністрації Максимом Козицьким, головою військової адміністрації Львівської області, а також із міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. 

Також Павел обговорив із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком можливі форми взаємної оборонної допомоги, наприклад, у сфері захисту від безпілотників.

Минулого тижня Київ відвідував новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. Тоді його потяг приїхав до Києва з запізненням через російську атаку.

Тоді він пояснив, що спонукало новий уряд Чехії змінити думку щодо функціонування ініціативи щодо боєприпасів для України.

