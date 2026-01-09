Очільник МЗС Чехії розповів, чому уряд змінив позицію щодо постачання снарядів ЗСУ

Новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка, який перебуває з першим візитом у Києві, пояснив, що спонукало новий уряд Чехії змінити думку щодо функціонування ініціативи щодо боєприпасів для України.

Про це він розповів під час пресконференції у Міністерстві закордонних справ на питання "Європейської правди".

Як відомо, нещодавно прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш після зустрічі "коаліції рішучих" у Парижі заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України може продовжуватися, якщо її фінансуватимуть інші держави.

Відтак "ЄвроПравда" запитала у Мацінки, що спричинило рішення не скасовувати снарядну ініціативу. У відповідь на це глава МЗС Чехії зазначив, що цій ініціативі "передувала ціла низка питань і спекуляцій".

"Тому ми хотіли спочатку розглянути її, вивчити, проаналізувати, а також з'ясувати, чи не можна зробити це трохи інакше, але з тим самим результатом", – пояснив він.

Мацінка наголосив, що також було важливо обговорити це питання з партнерами по коаліції.

"Оскільки були вибори, не всі мали однакову позицію, але важливо, що вони дійшли певного консенсусу і що ця ініціатива буде продовжуватися", – підсумував очільник МЗС Чехії.

А міністр закордонних справ Андрій Сибіга своєю чергою, коментуючи питання щодо снарядної ініціативи, наголосив, що російсько-українська війна – не лише про Україну, а й про загальну європейську безпеку.

"Тому ми вітаємо продовження чеської ініціативи на тих модальностях, які прийнятні для чеського уряду. Модальна взаємодія повинна бути взаємовигідною для обох сторін. Це правильний підхід", – вважає Сибіга.

До вступу на посаду прем'єра Андрей Бабіш обіцяв скасувати "снарядну ініціативу", яка допомагає постачати Україні артилерійські боєприпаси.

Водночас потім він помʼякшив свою риторику щодо ініціативи – зокрема, сказав, що нею мають займатись на рівні НАТО.

Нагадаємо, раніше під час "Рамштайну" Чехія оголосила, що у межах "Чеської ініціативи" на 2026 рік вже профінансовано постачання 760 тисяч артилерійських снарядів.