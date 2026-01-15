В Украину прибыл с визитом президент Чехии

Президент Чехии Петр Павел прибыл с визитом в Украину, который он начал во Львове.

Об этом пишет Radio Prague International, пишет "Европейская правда".

Павел начал свой третий визит в Украину со встречи с представителями местной власти во Львове. Во время своей поездки Павел должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во Львове чешский президент провел рабочий обед с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким, главой военной администрации Львовской области, а также с министром по делам ветеранов Украины Натальей Калмыковой.

Также Павел обсудил с заместителем министра иностранных дел Украины Александром Мищенко возможные формы взаимной оборонной помощи, например, в сфере защиты от беспилотников.

На прошлой неделе Киев посетил новый министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. Тогда его поезд прибыл в Киев с опозданием из-за российской атаки.

Тогда он объяснил, что побудило новое правительство Чехии изменить мнение о функционировании инициативы по боеприпасам для Украины.