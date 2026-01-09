Новий глава МЗС Чехії прибув до України – через атаку РФ його потяг затримався 

Новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка у п’ятницю прибув до України – його потяг приїхав до Києва з запізненням через російську атаку цієї ночі.

Про це повідомило суспільне мовлення Чехії, пише "Європейська правда".

Про намір відвідати Україну Мацінка повідомив у вівторок після телефонної розмови з українським колегою Андрієм Сибігою.

Через нічний обстріл Росією України поїзд з Мацінкою прибув до Києва із запізненням.

Міністру в поїздці супроводжує одіозний депутат від "Автомобілістів" Філіп Турек, якого розглядали на посаду міністра закордонних справ, проте зрештою був призначений Мацінка.

У вівторок, після розмови з Мацінкою телефоном, глава МЗС Андрій Сибіга повідомив, що країни домовились "перегорнути сторінку" після скандалу зі спікером Палати депутатів Чехії Томіо Окамурою.

Мацінка заявив, що вважає закритим питання щодо скандальних висловлювань Окамури.

"Взаємна комунікація буде продовжуватися у формі стандартних дипломатичних каналів, а в разі потреби – і на особистому рівні", – сказав чеський дипломат.

Таокж Мацінка повідомив, що Україна зацікавлена у співпраці з Чехією в галузі оборони, а також в участі Чехії у відновленні України.

Варто зазначити, що прем’єр Чехії Андрей Бабіш відвідав останнє засідання "коаліції рішучих" у Парижі 6 січня, після чого заявив про можливість збереження чеської снарядної ініціативи, хоча раніше виключав таку можливість.