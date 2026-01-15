Португалія тимчасово закриває посольство в Ірані

Міністерство закордонних справ Португалії ухвалило рішення тимчасово закрити посольство в Ірані через погіршення безпекової ситуації в регіоні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило португальське видання SAPO.

Рішення про закриття посольства в Тегерані відповідає оцінці ризиків, проведеній португальською владою. Зокрема йдеться про "ситуацію в країні, яка становить небезпеку для іноземних громадян".

За даними Міністерства закордонних справ країни, консульські служби зв'язалися з усіма громадянами Португалії в Ірані. Після попередження вісім людей вже покинули територію Ірану, інші ж перебувають у процесі виїзду.

Попри рекомендації, десять громадян Португалії вирішили залишитися в країні.

Уряд також посилив свої попередження для всіх громадян, закликаючи утриматися від будь-яких поїздок до Ірану.

Нагадаємо, у четвер Німецька служба управління повітряним рухом порекомендувала літакам уникати повітряного простору Ірану.

Нещодавно президент США підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.