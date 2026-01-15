Португалия временно закрывает посольство в Иране

Министерство иностранных дел Португалии приняло решение временно закрыть посольство в Иране из-за ухудшения ситуации с безопасностью в регионе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило португальское издание SAPO.

Решение о закрытии посольства в Тегеране соответствует оценке рисков, проведенной португальскими властями. В частности речь идет о "ситуации в стране, которая представляет опасность для иностранных граждан".

По данным Министерства иностранных дел страны, консульские службы связались со всеми гражданами Португалии в Иране. После предупреждения восемь человек уже покинули территорию Ирана, другие же находятся в процессе выезда.

Несмотря на рекомендации, десять граждан Португалии решили остаться в стране.

Правительство также усилило свои предупреждения для всех граждан, призывая воздержаться от любых поездок в Иран.

Напомним, в четверг Немецкая служба управления воздушным движением порекомендовала самолетам избегать воздушного пространства Ирана.

Недавно президент США поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро упадет после американского вмешательства.