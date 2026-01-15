Німеччина радить уникати повітряного простору Ірану

Німецька служба управління повітряним рухом, Управління безпеки польотів (DFS), заявила в четвер, що рекомендує літакам уникати іранського повітряного простору до 10 лютого.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DW.

Попередження від німецької служби з'явилось на тлі повідомлень про можливе військове втручання США в Іран.

Речник DFS розповів, що рекомендація була видана "за вказівкою Міністерства транспорту".

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.

Крім того, публічно американський президент сказав, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.