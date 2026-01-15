ЗМІ: Трамп хотів "рішучих" дій щодо Ірану, але не отримав гарантій, що режим упаде

Президент США Дональд Трамп повідомив своїй команді з національної безпеки, що він хоче, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по режиму і не спричинили тривалої війни.

Про це телеканалу NBC News стало відомо від джерел, повідомляє "Європейська правда".

Водночас, за словами співрозмовників телеканалу, радники Трампа досі не змогли гарантувати йому, що режим швидко впаде після американського втручання.

Крім того, зазначили вони, є побоювання, що США можуть не мати в регіоні всіх необхідних ресурсів для захисту від агресивної реакції Ірану, якої очікують представники адміністрації.

У публікації йдеться, що ця динаміка може змусити Трампа схвалити більш обмежену військову операцію США в Ірані, принаймні на початковому етапі, якщо він все ж вирішить вжити будь-яких військових заходів.

Джерела додали, що ситуація швидко змінюється і станом на середу вдень жодних рішень не ухвалювали.

Співрозмовники також заявили, що Трамп готовий виконати свої неодноразові обіцянки протестувальникам в Ірані про те, що США втрутяться військовим шляхом, щоб підтримати їх у їхніх зусиллях повалити режим.

У вівторок він окреслив для своєї команди з національної безпеки, чого він хоче досягти від будь-яких військових дій США в Ірані, і Міністерство оборони підготувало варіанти, що відповідають його цілям. Ці варіанти мали бути представлені Трампу в середу.

Тим часом Трамп заявив, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.

ЗМІ також повідомляли, що Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану, тому що режим ще не ослаб достатньо.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".