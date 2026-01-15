Рютте поговорив із Зеленським про енергетичну ситуацію в Україні

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів телефонну розмову з українським президентом Володимиром Зеленським щодо енергетичної ситуації в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", Рютте повідомив у мережі X.

Генсек НАТО повідомив, що у розмові йшлося про енергетичну ситуацію в Україні, "де атаки Росії спричиняють страшні людські страждання". Рютте також пообіцяв посприяти тому, щоб Київ отримував необхідну допомогу.

"Ми прагнемо забезпечити, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку для захисту сьогодні та, зрештою, для забезпечення тривалого миру", – написав генсек НАТО.

Також, за словами Рютте, вони із Зеленським обговорили поточні зусилля щодо припинення війни.

Нагадаємо, генсек НАТО після масованої атаки Росії по українській енергетиці закликав союзників терміново надати Україні ракети-перехоплювачі.

Також писали, що понеділок, 12 січня, відбулось ініційоване українською стороною засідання Ради Україна-НАТО, в ході якого обговорювали масовані російські удари по енергетиці, а також застосування балістичної ракети середньої дальності "Орєшнік".

13 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що розраховує на пришвидшення з боку США і Європа передачі Україні пакетів допомоги після останніх масованих ударів РФ.