Рютте поговорил с Зеленским об энергетической ситуации в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским об энергетической ситуации в Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Рютте сообщил в сети X.

Генсек НАТО сообщил, что в разговоре речь шла об энергетической ситуации в Украине, "где атаки России вызывают страшные человеческие страдания". Рютте также пообещал посодействовать тому, чтобы Киев получал необходимую помощь.

"Мы стремимся обеспечить, чтобы Украина и в дальнейшем получала необходимую поддержку для защиты сегодня и, в конечном итоге, для обеспечения длительного мира", – написал генсек НАТО.

Также, по словам Рютте, они с Зеленским обсудили текущие усилия по прекращению войны.

Напомним, генсек НАТО после массированной атаки России по украинской энергетике призвал союзников срочно предоставить Украине ракеты-перехватчики.

Также писали, что в понедельник, 12 января, состоялось инициированное украинской стороной заседание Совета Украина-НАТО, в ходе которого обсуждались массированные российские удары по энергетике, а также применение баллистической ракеты средней дальности "Орешник".

13 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на ускорение со стороны США и Европы передачи Украине пакетов помощи после последних массированных ударов РФ.