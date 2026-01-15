Президент Чехії у Львові: Україні потрібні не співчуття, а підтримка

Президент Чехії Петр Павел під час візиту до Львова закликав до "прямої та чіткої" підтримки України.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у мережі X.

Президент Чехії у четвер розпочав свій третій візит до України зі Львова. Павел опублікував відео з Личаківського військового цвинтаря, де він поклав квіти до могил полеглих українських військовослужбовців.

Přijel jsem do ukrajinského Lvova v době, kdy zima zesiluje dopady války. Ukrajina už bezmála čtyři roky odolává každodenní ruské agresi a řady hrobů hrdinů, kteří bránili svou zemi a své rodiny, ukazují její nejhorší dopady. V této chvíli Ukrajina nepotřebuje náš soucit, ale… pic.twitter.com/ghZ1V6nIjg – Petr Pavel (@prezidentpavel) January 15, 2026

Чеський лідер написав, що в умовах тяжкої зими Україні потрібні не співчуття від партнерів, а чіткі дії.

"Україна майже чотири роки щодня чинить опір російській агресії, і ряди могил героїв, які захищали свою країну та свої родини, демонструють її найгірші наслідки. У цей момент Україні потрібні не наші співчуття, а наполегливість та пряма й чітка підтримка", – зазначив Павел.

Як писала "Європейська правда", у Львові президент Чехії провів зустрічі з українськими посадовцями.Також під час своєї поїздки Павел має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Минулого тижня Україну відвідував новий міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка. Тоді його потяг приїхав до Києва з запізненням через російську атаку.