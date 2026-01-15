Президент Чехии во Львове: Украине нужно не сочувствие, а поддержка

Президент Чехии Петр Павел во время визита во Львов призвал к "прямой и четкой" поддержке Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он написал в сети X.

Президент Чехии в четверг начал свой третий визит в Украину со Львова. Павел опубликовал видео с Лычаковского военного кладбища, где он возложил цветы к могилам павших украинских военнослужащих.

Чешский лидер написал, что в условиях тяжелой зимы Украине нужно не сочувствие от партнеров, а четкие действия.

"Украина почти четыре года ежедневно сопротивляется российской агрессии, и ряды могил героев, которые защищали свою страну и свои семьи, демонстрируют ее худшие последствия. В этот момент Украине нужны не наши сочувствия, а настойчивость и прямая и четкая поддержка", – отметил Павел.

Как писала "Европейская правда", во Львове президент Чехии провел встречи с украинскими чиновниками. Также во время своей поездки Павел должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

На прошлой неделе Украину посетил новый министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка. Тогда его поезд прибыл в Киев с опозданием из-за российской атаки.