У Білому домі кажуть, що Іран скасував 800 страт на тлі попереджень Трампа

В Білому домі заявили, що в Ірані, де тривають масштабні антиурядові протести, зупинили 800 страт на тлі того, як президент США Дональд Трамп попередив режим у Тегерані про наслідки.

Про це заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, яку цитує CNN, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Левітт, Трамп не виключив жодних варіантів реагування на жорстоке придушення протестів в Ірані, а також попередив про "серйозні наслідки", якщо репресії перетворяться на вбивства.

"Президент і його команда повідомили іранському режиму, що якщо вбивства триватимуть, це матиме серйозні наслідки", – заявила речниця.

За її словами, Трамп отримав повідомлення від режиму про те, що "вбивства і страти" будуть припинені.

"Президент розуміє, що 800 страт, які були заплановані і мали відбутися вчора, були зупинені", – сказала Левітт.

Вона додала, що Трамп і його команда "уважно стежать за ситуацією, і всі варіанти залишаються на столі для президента".

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Водночас ЗМІ повідомили, що Трамп хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.

Крім того, публічно американський президент сказав, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.