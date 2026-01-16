В Белом доме говорят, что Иран отменил 800 казней на фоне предупреждений Трампа

В Белом доме заявили, что в Иране, где продолжаются масштабные антиправительственные протесты, остановили 800 казней на фоне того, как президент США Дональд Трамп предупредил режим в Тегеране о последствиях.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которую цитирует CNN, сообщает "Европейская правда".

Как отметила Левитт, Трамп не исключил никаких вариантов реагирования на жестокое подавление протестов в Иране, а также предупредил о "серьезных последствиях", если репрессии превратятся в убийства.

"Президент и его команда сообщили иранскому режиму, что если убийства будут продолжаться, это будет иметь серьезные последствия", – заявила пресс-секретарь.

По ее словам, Трамп получил сообщение от режима о том, что "убийства и казни" будут прекращены.

"Президент понимает, что 800 казней, которые были запланированы и должны были состояться вчера, были остановлены", – сказала Левитт.

Она добавила, что Трамп и его команда "внимательно следят за ситуацией, и все варианты остаются на столе для президента".

Недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

В то же время СМИ сообщили, что Трамп хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро падет после американского вмешательства.

Кроме того, публично американский президент сказал, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.