Трампа запевнили, що страти і вбивства в Ірані припинились

Президент США Дональд Трамп заявив, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав під час спілкування із журналістами у Білому домі.

Американський президент зазначив, що буде "спостерігати і дивитися" за ситуацією в Ірані.

"Нас повідомили, що вбивства в Ірані припиняються. Вони не планують нікого страчувати. Ми це з'ясуємо. Якщо це триватиме, ми будемо дуже розчаровані", – сказав він.

На запитання, від кого надійшла інформація про припинення страт в Ірані, Трамп відповів, що це було "одне дуже важливе джерело з іншої сторони".

"Воно сказало, що вбивства припинилися, а страт не буде. Сьогодні мали відбутися страти, а їх не буде. Але ми з'ясуємо. Сподіваюся, це правда, хто знає", – додав президент США.

Коли його спитали, чи означає це, що варіант з воєнним втручанням в Іран знятий з порядку денного, Трамп відповів: "Подивимося. Ми отримали дуже хорошу заяву від людей, які в курсі того, що відбувається".

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль та низка арабських країн останніми днями звертались до адміністрації президента США Дональда Трампа із закликом поки не завдавати ударів по Ірану, тому що режим ще не ослаб достатньо.

Нещодавно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".