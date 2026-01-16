Сенатор Грем: будь-яку безпекову угоду щодо України повинен розглянути Конгрес

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що будь-яка угода, яка стосуватиметься гарантування безпеки України після завершення бойових дій, повинна буде отримати схвалення Конгресу США.

Про це він написав 15 січня у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Грем відзначив, що цінує наполегливу працю президента Трампа та його команди, які намагаються "покласти край кровопролиттю в Україні чесно і справедливо".

"Нагадую, що будь-яка угода про безпеку, яка є частиною припинення кровопролиття в Україні, повинна бути подана до Конгресу", – зауважив сенатор.

За його словами, мета полягає в тому, щоб цього разу "укласти угоду, яка зупинить майбутні вторгнення, чого не вдалося зробити Обамі та Байдену".

"Крім того, що стосується обміну територіями, я реалістично оцінюю, що не всі російські солдати будуть вигнані з України найближчим часом. Однак ми не хочемо припиняти цей конфлікт таким чином, який винагороджує агресію", – запевнив республіканець.

8 січня президент України Володимир Зеленський заявив, що за підсумками перемовин у Парижі з американською стороною документ про гарантії безпеки для України "фактично готовий" до погодження з президентом США Дональдом Трампом.

Президент наполягає, що погоджений документ повинен отримати схвалення американських законодавців.

Напередодні президент США Дональд Трамп повідомив, що зустрінеться з Володимиром Зеленським у Давосі наступного тижня, якщо він буде там. Трамп зазначив, що конкретних планів ще немає.