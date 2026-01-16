Сенатор Грэм: любое соглашение по безопасности в отношении Украины должен рассмотреть Конгресс

Сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что любое соглашение, которое будет касаться обеспечения безопасности Украины после завершения боевых действий, должно будет получить одобрение Конгресса США.

Об этом он написал 15 января в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Грэм отметил, что ценит упорный труд президента Трампа и его команды, которые пытаются "положить конец кровопролитию в Украине честно и справедливо".

"Напоминаю, что любое соглашение о безопасности, которое является частью прекращения кровопролития в Украине, должно быть подано в Конгресс", – отметил сенатор.

По его словам, цель состоит в том, чтобы на этот раз "заключить соглашение, которое остановит будущие вторжения, чего не удалось сделать Обаме и Байдену".

"Кроме того, что касается обмена территориями, я реалистично оцениваю, что не все российские солдаты будут изгнаны из Украины в ближайшее время. Однако мы не хотим прекращать этот конфликт таким образом, который вознаграждает агрессию", – заверил республиканец.

8 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что по итогам переговоров в Париже с американской стороной документ о гарантиях безопасности для Украины "фактически готов" к согласованию с президентом США Дональдом Трампом.

Президент настаивает, что согласованный документ должен получить одобрение американских законодателей.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с Владимиром Зеленским в Давосе на следующей неделе, если он будет там. Трамп отметил, что конкретных планов еще нет.